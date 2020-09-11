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Mamak Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

ANKARA HABERLERİ  | 11.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan harekatına start verdi.Mamak Belediyesi, vatandaşların güvenilir ve hijyenik ortamlarda bulunmaları için aylardır ilçe genelinde titiz bir çalışma yürütüyor.

Mamak Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan harekatına start verdi.
Mamak Belediyesi, vatandaşların güvenilir ve hijyenik ortamlarda bulunmaları için aylardır ilçe genelinde titiz bir çalışma yürütüyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında Mamak’ın her mahallesinde, hatta cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Mamak Belediyesi ekipleri, kontrollü sosyal hayat kurallarına ilişkin çalışmalar yürütürken dezenfekte harekatına da aralıksız devam ediyor. Korona virüse karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren belediye ekipleri, Mamak çarşı içinde bulunan esnafların iş yerlerini dezenfekte etti.
Vatandaşların sağlığı için hijyen çalışmalarının titizlikle devam edeceğini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları da kontrollü sosyal hayat kurallarına uymaya davet etti. Köse, “Ekiplerimizle ilçemizdeki tüm iş yerlerini salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyoruz. Korona virüs salgınına karşı normalleşme sürecinde de dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz. Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerini aralıksız gerçekleştirerek Covid-19 ile mücadeleye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.

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