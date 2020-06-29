YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak Belediyesi YKS heyecanına ortak oldu

Mamak Belediyesi YKS heyecanına ortak oldu

ANKARA HABERLERİ  | 29.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, YKS sınavına girecek olan öğrenci velilerine çay ikramı yaptı.Tüm yıl boyunca yoğun hazırlık süreci yaşayan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak için hafta sonu sınava girdi.

Mamak Belediyesi, YKS sınavına girecek olan öğrenci velilerine çay ikramı yaptı.
Tüm yıl boyunca yoğun hazırlık süreci yaşayan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak için hafta sonu sınava girdi. Pandemi koşullarında gerçekleşen sınavda, Mamak Belediyesi de mobil hizmetler ile öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencileri ve velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyaran Mamak Belediyesi ekipleri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. ve 2.oturumu öncesi öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyen velileri yalnız bırakmayarak okul önlerinde maske ve çay dağıttı. İlçede sınav yapılan okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve belediye tarafından önlem alınıp sınavın sorunsuz tamamlanması sağlandı.

Heyecanlarına ortak olduk
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere başarılar dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öğrencilerimiz, üniversiteli olmak, hayallerine ulaşmak için büyük bir heyecanla sınava girdiler. Bizler de geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekleyen velilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk. Belki de evlatlarından daha heyecanlı olan velilerimizin yanında olduk, onların bu heyecanına ortak olduk. Bu zorlu süreçte emek harcayan, alın teri döken, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyor, evlatlarına destek olan aileleri kutluyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:16
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Aylin Eczanesi
Cankaya
Hande Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Nurdan Eczanesi
Cankaya
Oran Gülay Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.