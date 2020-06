Mamak Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliğine imza attı

En kapsamlı anlaşma

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de kısa sürede protokol üzerinde anlaştıklarını belirterek, “Anlaşmaların temelinde esas olan niyettir. Niyetiniz ne ise bütün davranışınıza yansıyan da o olur. Gerek belediyemiz gerek enstitümüzün temel bir niyeti var” dedi. Dünyanın her tarafında bu salgınla beraber insanın kendisiyle, yaşadığı tabiatla ve diğer insanlarla sorunu olduğunun yeniden anlaşıldığını ve tüm bunları çözecek yegâne şeyin de Anadolu’nun kadim kültürünün en temel özelliği olan bütün canlıları kendisinin bir parçası olarak görmek olduğunu belirten Başkan Şeref Ateş, “Bu can fikrini ve düşüncesi dünyanın her tarafında götürmek ve insanlara teklif etmeliyiz. Diğer insanlar bizim rakibimiz değil, bizim refikimiz yani yol arkadaşımızdır. Bugün imzaladığımız bu anlaşma da belediyeler ile yaptığımız en kapsamlı anlaşma. Sayın başkanın bu iyi niyeti ile biz inşallah Cezayir, Fas Tunus ardından Filistin ve diğer ülkelere gitmek üzere kardeş okul, kardeş aile projelerinde aracı olacağız. Bu vesile ile ilk olarak okullar ve çocuklar olmak üzere kültür ve sanat alanında projelerimizi inşallah en kısa sürede hayata geçiririz, bu vesile ile Başkana tekrar teşekkür etmek istiyorum” dedi.

İmza töreni toplu hatıra fotoğrafı ve hediye takdimi ile son buldu.