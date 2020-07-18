Mamak Belediyesinde halk oyunları görseli

Türk kültürünün önemli değerlerinden olan halk oyunlarının tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinliğe imza atan Mamak Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Mamak Belediyesi Halkoyunları Ekibi tarafından mahallelerde canlılığı arttırmak amacıyla gösteriler gerçekleştiriyor. Bu kez Yeşilbayır mahallesinde gerçekleşen gösteride ekipler, Ankara Seğmenleri ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Korona virüs sebebiyle kültür ve sanat faaliyetlerini genelde online olarak gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, normalleşme sürecinde de mahallelerde vatandaşlara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Gösterilerin korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğinin de altını çizen Köse, “Başta Mamak’ımızın güzellikleri olmak üzere, ülkemizin tüm güzelliklerini tüm renklerini yaşatmaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özümüzü kaybetmeden, milli değerlerimizi inşallah geleceğe taşıyacağız” dedi.



