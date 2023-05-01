Mamak Belediyesinden 1 Mayıs mesajı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya üzerinde milyonlarca işçi var; alın teri ile çalışan, evine ekmek götüren. Bu özel ve kıymetli gün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kitlesel katılımlarla kutlanıyor. Bugün birliğin, dayanışmanın, emeğin günü. Ben işçi kardeşlerimize verdikleri emek, döktükleri her damla alın teri için teşekkür ediyorum. Ülkemizi, verilen bu emek ve fedakârlıklarla geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyabileceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Belediye’deki çalışma arkadaşlarım olmak üzere ülkemizin kalkınmasında alın teri olan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

