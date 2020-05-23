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Mamak Belediyesinden araçlar için dezenfekte istasyonu

ANKARA HABERLERİ  | 23.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi ticari ve özel araçlar için yeni bir dezenfekte istasyonu kurdu.Korona virüs ile mücadelesine devam eden Mamak Belediyesi, Şeyh Şamil Zabıta Karakolu önüne ticari araçlar ve toplu taşıma araçları için dezenfekte istasyonu kurdu.

Mamak Belediyesinden araçlar için dezenfekte istasyonu

Mamak Belediyesi ticari ve özel araçlar için yeni bir dezenfekte istasyonu kurdu.
Korona virüs ile mücadelesine devam eden Mamak Belediyesi, Şeyh Şamil Zabıta Karakolu önüne ticari araçlar ve toplu taşıma araçları için dezenfekte istasyonu kurdu. Taksici esnafının yoğun ilgi gösterdiği istasyonda minibüsler ve toplu taşıma araçları da ücretsiz dezenfekte ediliyor. Mamak Belediyesi ayrıca belediye hizmet binası önünde de özel araçların dezenfektan işlemini gerçekleştiriyor.
Korona virüse karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Toplum sağlığı açısından bütün toplu ulaşım araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen tüm toplu taşıma araç sahiplerine ve bütün kurumlara kapılarımız açık. Üstelik bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz” dedi.

Mamak Belediyesinden araçlar için dezenfekte istasyonu

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