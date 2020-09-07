Mamak Belediyesi’nden Hz. Hüseyin’i Anma ve Aşure Programı

Mamak Belediyesi, tarafından Hz. Hüseyin’i Anma ve Aşure programı düzenlendi. Mamak Belediyesi’nce geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan Kartaltepe Parkı’nda gerçekleştirilen anma etkinliğine katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, zulmedenlerin iyi anılmayacağını söyledi ve birlik, beraberlik mesajları verdi.

Programa, Başkan Köse’nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Alevi-Bektaşi kanaat önderleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Pandemi tedbirlerinin en süt seviyede tutulduğu programda Kerbela Olayı’nın insanlığa karşı işlenmiş bir zulüm olduğunu belirten Başkan Köse, Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cami-Cemevi binasını çocukların ve gençlerin ders çalışabileceği bir kütüphane ve kültür merkezine dönüştürülmesi için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları

Muharrem Ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Köse, “Hz. Hüseyin’in ve arkadaşlarının Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü olan Muharrem ayının ve Aşure gününün tüm İslam âlemi içinde tarihi ve kültürel olarak özel bir yeri bulunmaktadır. Kerbela olayı asırlar geçse de unutulmayacak kadar derin, anlamlı ve öğreticidir. Kerbela iyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, hak ile haksızlığın hesaplaşmasıdır. İnsanlık durdukça Hz. Hüseyin’ler unutulmayacaktır ama zulmedenler hiç bir zaman tarihte iyi anılmayacaktır. Bizler insandan yanayız, sevgiden yanayız, dostluktan yanayız. Her zaman birlik olalım, beraber olalım” dedi. Etkinlik için hazırlanmış olan aşurelerin duasını Dede Güzel Şah okudu. Program, Güzel Şah Dede’nin türkü ve deyişleriyle son buldu.

