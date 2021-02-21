Mamak Belediyesi’nden iki mahallede köşe bucak temizlik

Mamak Belediyesi, Tam Kadro Sokaktayız (TKS) uygulaması kapsamında Demirlibahçe ve Şafaktepe mahallelerini baştan sona temizledi.

Mamak Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla 400 kişilik ekiple köşe bucak temizlik yaptı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin de çalışmalara katıldığı uygulama kapsamında İmar Müdürlüğü’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne, Zabıta Müdürlüğü’nden Sosyal Destek Müdürlüğü’ne belediyenin tüm birimlerince mahallenin ihtiyacı olan tüm çalışmalar gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sokaklar süpürüldü, kaldırımlar temizlenip dezenfekte edildi, çöp konteynerleri elden geçirildi, yol, kaldırım ve asfalt gibi ihtiyaçlar da giderildi. Zabıta ekipleri de kısıtlama günlerinde hizmet veren esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca vatandaşların toplu taşıma araçları için sıklıkla kullandığı durakları da temizledi. Durak içi ve durak dışı mıntıka temizliği gerçekleştiren ekipler, durakları silerek hijyen sağladı. Başkan Köse de çalışmaları bir yandan takip ederken, bir yandan da vatandaşa ve esnafa selam verdi.

Tam Kadro Sokaktayız uygulamasının mesai mefhumu olmaksızın her hafta sonu farklı mahallelerde devam edeceğini aktaran Başkan Köse, “Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle ilçemizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın sağlığı için çalışıyoruz. ’Aslan yattığı yerden belli olur’ derler. Sokağını, iş yerinin ve evinin önünü temiz tutan duyarlı vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel Mamak’ı Ankara’mızın en temiz ilçesi yapmamız için halkımızın da duyarlı olmasını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşayabilmeleri için asri görevimiz olan temizlik çalışmalarımızda hiç bir şekilde taviz vermemeye özen gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

