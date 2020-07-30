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Mamak Belediyesinden kurban satıcılarına maske ve çorba

ANKARA HABERLERİ  | 30.07.2020 10:41 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, Ortaköy Kurban Pazarı’ndaki riski en aza indirmek için kurbanlık satıcılarına ve pazar yerine gelen vatandaşlara maske dağıttı ve çorba ikram etti.Korona virüs salgınında başlayan normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayan Mamak Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemleri almaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi, Ortaköy Kurban Pazarı’ndaki riski en aza indirmek için kurbanlık satıcılarına ve pazar yerine gelen vatandaşlara maske dağıttı ve çorba ikram etti.
Korona virüs salgınında başlayan normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayan Mamak Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemleri almaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Ortaköy Kurban Pazarı’nda riski en aza indirmek için harekete geçen belediye ekipleri, kurbanlık satıcılarına ve pazar yerine gelen vatandaşlara maske dağıttı, çorba ikram etti. Ekipler ayrıca kurban pazarına giriş çıkışlarda satıcıların ve alıcıların ateşlerini ölçerek, araçları da dezenfekte ediyor.

"Kurban pazarlığımızı elimizle yapmayalım"
Alışverişlerin sağlık açısından daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için herkesi daha hassas davranmaya davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu yıl Kurban Bayramımızı maalesef korona virüs gölgesi altında geçireceğiz. Bayramımızı ağız tadıyla kutlamak için pandemi önlemlerine harfiyen uymamız gerekiyor. Mamak Belediyesi olarak maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Pazarlıklar esnasında tokalaşma adetini bu bayram sağlığımız için bir kenara bırakmalıyız. Pazarlıklarımızı ellerimizle değil, dilimizle yapalım” dedi.

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