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Mamak Belediyesi’nden Şereflikoçhisar Belediyesi’ne cenaze aracı desteği

ANKARA HABERLERİ  | 22.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Şereflikoçhisar Belediyesi’ne cenaze aracı desteği sağladı.Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Başkan Vekili Ercan Kınacı ve meclis üyesi Muhammed Abdullah Özer ile birlikte Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Belediye Meclis üyelerini makamında ağırladı.

Mamak Belediyesi, Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Şereflikoçhisar Belediyesi’ne cenaze aracı desteği sağladı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Başkan Vekili Ercan Kınacı ve meclis üyesi Muhammed Abdullah Özer ile birlikte Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Belediye Meclis üyelerini makamında ağırladı. Başkan Köse, iki ilçe arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırmak, belediyeler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla cenaze aracı desteği sağladıklarının altını çizerek, “Zor günlerde kolaylık olsun, Mamak’tan Şereflikoçhisarlı hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.
Başkan Köse, cenaze nakil aracının anahtarını düzenlenen törenle Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik’e teslim etti.

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