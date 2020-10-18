YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak Belediyesinden uçurtma şenliği

Mamak Belediyesinden uçurtma şenliği

ANKARA HABERLERİ  | 18.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesinin düzenlediği ödüllü uçurtma şenliğinde gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla renklendi.Programda yüzlerce çocuk saatler öncesinden aileleriyle birlikte sıraya girerek, heyecanla şenlik saatini bekledi.

Mamak Belediyesinin düzenlediği ödüllü uçurtma şenliğinde gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla renklendi.
Programda yüzlerce çocuk saatler öncesinden aileleriyle birlikte sıraya girerek, heyecanla şenlik saatini bekledi. Etkinlik saatiyle birlikte katılımcılara 333 uçurtma malzemesi dağıtıldı. Katılımcılar kendi uçurtmalarını önce atölyelerde yaptı, ardından uçurtmalar hep birlikte gökyüzüne doğru süzüldü. Mamak Belediyesi Mutlu-Ege Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde en yükseğe uçan, en estetik ve en büyük uçurtma da ödüllendirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen şenlikte aileler ve çocukları yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendi uçurtmasını yapıp ardından çocuklarla birlikte uçurdu. Şenliğe katılan aileler de, çocuklarının mutluluklarına ortak olurken, onlarla birlikte rengarenk uçurtmaları gökyüzünün maviliğiyle buluşturdu.

Elleriyle yaptıkları uçurtmalar ödüllendirildi
Havanın da güzel olmasıyla 7’den 70’e vatandaşlardan kimi uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken, kimi de uçurtmasını rüzgârla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar saatlerce gökyüzünde dalgalandı. Uçurtma şenliği kapsamında düzenlenen yarışmada ise, kendi el yapımı uçurtmalarıyla yarışanlar arasından jüri değerlendirmesi sonucunda en estetik, en büyük ve en yükseğe uçan uçurtma ödüllendirildi. Her kategorinin birincisine bisiklet hediye edilirken, ikinciye powerbank, üçüncüye de kulaklık hediye edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Ankara Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:39
İkindi
15:42
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Çakır Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Güçlü Eczanesi
Cankaya
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Yeni Dostlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mansur Yavaş sözünü tuttu: Türk Kızılayı Caddesi’ndeki köprülü kavşak trafiğe açıldı
Mansur Yavaş sözünü tuttu: Türk Kızılayı Caddesi’ndeki köprülü kavşak trafiğe açıldı
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.