Mamak kışın da çiçek açıyor

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Mamak’a estetik bir kimlik kazandıran Mamak Belediyesi, 50 bin kışlık çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Kentin estetik görünümü için Mamak’ta yaz-kış çiçeklendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz Mamak’ı kışa hazırlıyor. Güzel Mamak kışın da çiçek açacak” dedi.

Mevsimlik çiçeklendirme çalışması için bu yıl kışın zor şartlarına dayanabilen menekşeler ve çalı grupları tercih edildi. Çiçeklendirme çalışmaları aile merkezleri, 15 Temmuz Şehitleri Parkı, belediye binası önü, Şelale Parkı, Üreğil Millet Bahçesi başta olmak üzere kent meydanları, kavşak ve refüjler, saat kuleleri, sosyal tesisler, park, bahçe, koşu yolları ve kapalı pazar alanlarında gerçekleştirildi.

