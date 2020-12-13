Mamak sokağa çıkma yasağında can dostları unutmadı

Mamak Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakmadı.

Mamak Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, üniversite öğrencileri ile birlikte sokakta yaşayan hayvanlar için besleme faaliyeti gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ve öğrenciler ilçedeki park, bahçe ve sokaklardaki mama ve su kaplarını önce güzelce temizledi, ardından dezenfekte etti. Ardından mama ve su kapları belediye ekipleri ve gönüllü öğrenciler tarafından dolduruldu. Yiyecek ve su bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle beslendi. Aynı zamanda belediye ekiplerince Mamak’ta Sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu yerlere besleme odakları yerleştirildi. Sokak hayvanlarının Mamak Belediyesi Veteriner Hekimlerince sağlık kontrolleri de yapıldı. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin de ekiplerin çalışmalarına katılarak, mama bıraktıkları hayvanlarla yakından ilgilendi.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

Mamak Belediyesi olarak hayvan dostu politikalar izlediklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Çetin, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yaşandığı şu günlerde Mamak Belediyesi olarak sokaktaki can dostlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Kötü günlerden geçerken en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Korona virüs salgının hayatımızı çıkmaza soktuğu ilk günlerden itibaren can dostlarımızı da yalnız bırakmadık. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryaların beslediği sokak hayvanları için mama toplayarak aç kalmalarını engelledik. Bu iki günlük sürecin onlar için daha zor geçeceğini düşünerek ilçemizin farklı noktalarına mama ve su dağıttık. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inancımız sonsuz” dedi.

