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Mamak sokaklarında müzik resitali

24.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sanata ve sanatçıya desteğini devam ettiren Mamak Belediyesi, vatandaşları müzik ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.Hafta sonunu daha eğlenceli hale getirerek vatandaşlara keyifli dakikalar geçirmeleri için müziği sokağa taşıyan Mamak Belediyesi’nin bu haftaki konukları Roman sanatçılar oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sanata ve sanatçıya desteğini devam ettiren Mamak Belediyesi, vatandaşları müzik ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.
Hafta sonunu daha eğlenceli hale getirerek vatandaşlara keyifli dakikalar geçirmeleri için müziği sokağa taşıyan Mamak Belediyesi’nin bu haftaki konukları Roman sanatçılar oldu. Güneşli ve güzel havada birçok eseri enstrümanlarıyla çalıp söyleyen müzisyenler vatandaşların büyük beğenisini toplarken, evlerinden kimi alkışla tempo tuttu kimi de o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Müzisyenlerin pandemi nedeni ile eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri iş yerlerinin kapalı durumda olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu zor zamanlarda hem sanatçılarımıza destek oluyoruz hem de vatandaşlarımızı gerek dijital ortamda gerekse sokaklarda sanatla buluşturuyoruz. Ümit ediyorum ki hükümetimizin yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde bu virüsten kurtulacağız ve sanatsal etkinlikleri hep birlikte izleyip dinleyeceğiz” dedi.

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