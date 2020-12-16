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Mamak’a 25’inci pazar yeri yapılıyor

ANKARA HABERLERİ  | 16.12.2020 12:12 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Semt pazarlarını mahallelerin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel hale getiren Mamak Belediyesi, Şahap Gürler Mahallesi’nde yeni semt pazarı inşa ediyor.
Bin 500 metrekarelik alanda yapımı yüzde 35 seviyesine ulaşan pazar yerinin içinde yer alacak zabıta noktasının ince işleri devam ediyor. Çelik çatı imalatına da başlanacak pazar yeri tamamlandığında hem pazar esnafının hem de vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapmaları sağlanacak.
Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenilir bir biçimde alışveriş yapabilecekleri semt pazarında her detayı düşündüklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta 12 kapalı, 11 açık olmak üzere 24 pazar yeri olduğunu, pazar yerinin tamamlanmasıyla Mamak’ın toplamda 25’inci pazar yerine kavuşacağını söyledi. Pazar yerinin aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar konforlu olacak şekilde dizayn edileceğini de vurgulayan Köse, pazar yerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

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