Mamak’a 44 milyon 363 bin 445 kilogram asfalt serildi

İmar çalışmaları tamamlanan mahallelerde yolları kısa zamanda açan ve asfalt çalışması yapan Mamak Belediyesi, yapılaşmayı da hızlandırıyor. Geçtiğimiz Ocak ayından itibaren 44 milyon 363 bin 445 kilogram asfalt serimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, hava şartları izin verdiği müddetçe çalışmalarına devam edecek.

Mamak’taki tüm yolların yapım, onarım ve asfalt serimi ile ilgili çalışmalarını sürdüren Mamak Belediyesi, 2019 yılının başında başlatmış olduğu asfaltlama çalışmalarında sezon sonuna geldi. Bir yılda 44 milyon 363 bin 445 kilogram asfalt serimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, hava şartları izin verdiği müddetçe çalışmalarına devam edecek.

Belediye hizmetlerinin ilçenin her köşesine eşit yayıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmaların planlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Köse, “Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak hizmette mesainin bitmediğini gösteriyor. İlçedeki yolları asfaltlıyor, diğer taraftan yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Mamak’ın her anlamda gelişmesi için hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Altyapı çalışmaları, kaldırım yenileme, merdiven yapımı ve asfalt çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Mamak Belediyesi, 2019 yılının başından itibaren 25 bin 992 metre yol açımı, 43 bin 309 metre malzemeli yol bakımı, 18 bin 780 metre bordür, 20 bin 292 metrekare tretuvar yapımı gerçekleştirdi.

