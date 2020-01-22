YURTHABER
  4. Mamak’ın altın yumrukları Ankara şampiyonu

Mamak’ın altın yumrukları Ankara şampiyonu

ANKARA HABERLERİ  | 22.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı alt yapıdaki başarısını sürdürüyor.

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı alt yapıdaki başarısını sürdürüyor. Başarılı eldivenler 16-19 Ocak tarihinde 19 Mayıs Şefik Tetik Boks Merkezi’nde düzenlenen Ankara Boks Şampiyonu’nda 20 birincilik, 9 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek, takım halinde Ankara Şampiyonu oldu. Sporun her branşına hizmet ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Spor kulübümüzde gençlerimiz profesyonelliğe giden yolda büyük bir öz güven kazanıyor. Takımımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
27 kulüpten, 197 sporcunun katıldığı müsabakada 20 Şampiyon çıkaran Boks Takımı’nı tebrik eden Köse, “Gençliğe güvenimiz tam. Spor aslında bir mücadeledir. Başarıya ulaşma mücadelesidir. Sporda yenilgi önemli değil mühim olan mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Adalet ve Demokrasi Haftası Çankaya’da başlıyorAdalet ve Demokrasi Haftası Çankaya’da başlıyor
Çankaya’da asansör denetimleri sürüyorÇankaya’da asansör denetimleri sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
13:05
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Köşem Eczanesi
Cankaya
Yaren Eczanesi
Yenimahalle
Aida Umut Eczanesi
Mamak
Sevilin Eczanesi
Mamak
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Aşkın Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Orhan Taşanlar'ın Torun Acısı

Orhan Taşanlar'ın Torun Acısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.