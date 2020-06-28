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Mamak’ın parkları yenileniyor

ANKARA HABERLERİ  | 28.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi park alanlarının içinde bulunan çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tabelaların tamir ve bakımını yaparak eksiklerini tamamlıyor.Parklarda zamanla tahrip olan hava koşulları ve kullanımdan dolayı yıpranan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin yenileme ve bakım çalışmaları yapılmaya başlandı.

Mamak Belediyesi park alanlarının içinde bulunan çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tabelaların tamir ve bakımını yaparak eksiklerini tamamlıyor.
Parklarda zamanla tahrip olan hava koşulları ve kullanımdan dolayı yıpranan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin yenileme ve bakım çalışmaları yapılmaya başlandı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler periyodik olarak ilçe genelinde yaptığı yenileme çalışmalarında parklardaki oyun ve spor aletleri ile birlikte tabelalarını bakımdan geçirerek boyadı. Vatandaşların spor yapmasına olanak veren spor aletleri, kış aylarının ardından boyanarak ve sağlamlaştırılarak spor yapmak için ideal hale getirildi. Ekipler aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturan duvarlardaki boyaları da sildi.

Kent estetiği ön planda
Kent estetiğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ilçe genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın temiz bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmelerini sağlamak. Daha temiz Mamak için, nefes almış yeşil alanlar için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettireceğiz" dedi.
Yürütülen çalışmalarda aynı zamanda ekipler, elektrik arızalarının giderilmesi, çöplerin temizlenmesi, kamelyaların temizlenip boyanması, deforme olan malzemelerin yenilenmesi, ağaçların budanması, spor aletlerinin bakımı, çocuk oyun gruplarının tamiri, havuzların temizlenmesi, çimlerin kesim ve ilaçlanması gibi işlemler gerçekleştiriyor.

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