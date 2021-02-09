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Mamaklı çocuklar hem spor yaptı hem eğlendi

09.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Mamak Belediyesi Aile Merkezleri tarafından çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.Mamak Belediyesi Zirvekent Aile Merkezi’nin çocuklara yönelik düzenlenen spor etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri tarafından çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.
Mamak Belediyesi Zirvekent Aile Merkezi’nin çocuklara yönelik düzenlenen spor etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Penaltı atışları, halat çekme ve çuval yarışları gibi birbirinden eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Hoşça vakit geçirdiler
Korona virüsü dolayısıyla etkinlikleri kısıtlanan çocuklar, Mamak Belediyesi Zirvekent Aile Merkezi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Programda çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak etkinlik öncesi dezenfeksiyon işleminden geçirilen çocuklar, hazırlanan program kapsamında hem spor yaptı hem de eğlendi. Yaş gruplarına göre yarışmalara katılan ve başarılı olan çocuklara günün anısına hediyeler verildi. Etkinlikler kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, çuval ve çember isabet yarışları gerçekleştirildi.

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