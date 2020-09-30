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Mamaklı kadınlardan sosyal mesafeli spor

ANKARA HABERLERİ  | 30.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, pandemi sürecinde evde hareketsiz kalan kadınlar için spor etkinliği başlattı.Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nun bahçesinde buluşan kadınlar, aerobik ve pilates eğitmeni Gülseren Soylu Akkanat önderliğinde sabah güne spor yaparak başladı.

Mamak Belediyesi, pandemi sürecinde evde hareketsiz kalan kadınlar için spor etkinliği başlattı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nun bahçesinde buluşan kadınlar, aerobik ve pilates eğitmeni Gülseren Soylu Akkanat önderliğinde sabah güne spor yaparak başladı. Pandemi sürecinde spordan uzak kalanların fiziksel mesafeyi korumak şartıyla sporla iç içe olmasını hedefleyen proje kapsamında aerobik ve pilates yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyularak 1.5 metre aralıklarda belirlenen yerlere matlarını seren kadınlar, güne daha sağlıklı ve enerjik başlama şansı yakaladı. Kadınlar sosyal mesafe ve tedbirler eşliğinde aynı zamanda güzel havanın tadını çıkardı. Çalan müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren sporseverlerden bazısı salgın sürecinde evde aldığı kilolarını vermek için, bazıları da sağlıklı yaşam için bu etkinliği tercih ettiğini söyledi.

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