Mamak’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yıl dönümünde Mamak’ta düzenlenen törenle anıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Onun fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz" dedi.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen anma törenine, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saat 09.05’te saygı duruşuyla başlayan program, daha sonra öğrenci şiirleri, Atatürk’ün hayatını konu alan barkovizyon gösterisi ile devam etti. Mamak Halk Eğitimi Merkezi’nde sahnelenen Zeybek Halk Oyunu gösterisinin ardından anma töreni Atatürk’ün en sevdiği şarkıların söylenmesi ile son buldu.

Atatürk’ün arkasından kendisi gibi güçlü bir nesil bıraktığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Devlet ve millet olarak onun ’En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz. Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

