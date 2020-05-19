Mamak’ta 19 Mayıs Otobüsü gençler için dolaştı

Mamak Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan renkli otobüs, gençlik şarkıları eşliğinde mahalle mahalle dolaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan gençlerin bayramı buruk geçirmemeleri için sokaklarda bayram coşkusu yaşatmak istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Türkiye Cumhuriyeti, hem gençlerimizin gururunun kaynağı hem de sorumluluğunun adıdır. 19 Mayıs da bu bilince sahip Aziz Türk Gençlerinin bayramıdır. Değerli gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere emanet ettiği bu sorumluluğa sahip çıkacağınıza; özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağınıza olan inancımız tamdır.15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimi karşısında Türk Gençleri olarak tüm dünyaya gösterdiğiniz direniş ve destan yazma ruhu, bunun en açık kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonu ile gelecek Türk Gençlerinin olacaktır. Türkiye’nin potansiyeli, Türk halkının inancı ve gücü ile sizlerin her zaman yanındayız.Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor; başta siz değerli gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.