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Mamak’ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi

ANKARA HABERLERİ  | 04.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, evden çıkışı sınırlandırılan 65 yaş ve üstü büyükleri doğum gününde unutmadı.Mamak’ta, Zennure teyze ve Hüseyin amcanın doğum günü kutlaması Covid-19 sebebiyle kapıda yapıldı.

Mamak Belediyesi, evden çıkışı sınırlandırılan 65 yaş ve üstü büyükleri doğum gününde unutmadı.
Mamak’ta, Zennure teyze ve Hüseyin amcanın doğum günü kutlaması Covid-19 sebebiyle kapıda yapıldı. Zennure Aydemir ve Hüseyin Gültekin, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci’nin getirdiği pastadaki mumları üfledi. Mamak Belediyesi, yaş günü hatırası olarak birer nostaljik radyo hediye etti. Bu sürpriz karşısında duygulanan Aydemir ve Gültekin, hatırlanmış olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Büyüklerimizi asla yalnız bırakmayacağız"
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu sürecin yaşlılar için daha zorlu geçtiğinin altını çizdi. Evden çıkamayan yaşlıların tüm alış verişlerini yapıp evlerine teslim ettiklerini hatırlatan Köse, ihtiyaç sahibi olan büyüklere de gıda ve hijyen paketleriyle destek olduklarını ifade etti.
Murat Köse, ilerleyen yaşlarda hatırlanmanın ve hatır sormanın daha da önem kazandığına dikkati çekti. Köse, “Biz de onları asla unutmadığımızı doğum günleri vesilesiyle göstermek istedik. Onlara olan sevgimizi ve saygımızı bu küçük hediye ile hissettirmek istedik. Çoğu yaşlımız iyi bir radyo dinleyicisidir. Ama esas değerli olan o kapıyı çalmamız, bu özel günde birlikte olmamızdır. Onlar bizim başımızın tacı. Geleneğimizin, inancımızın, yetiştirilişimizin gereği olarak daima yanlarında olacağız. Rabbim onlara sağlık uzun ömürler nasip etsin inşallah” dedi.

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