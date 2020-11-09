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Mamak’ta asfalt çalışması hız kesmiyor

ANKARA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:27 | Son Güncelleme

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Mamak’ın çehresini değiştirip marka bir ilçe haline getiren Mamak Belediyesi; daha modern bir Mamak için ilçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Fiziki üst ve altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Mamak Belediyesi, ocak ayından bu yana 72 milyon 832 bin 540 kilogram asfalt serimi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Mamak’ın çehresini değiştirip marka bir ilçe haline getiren Mamak Belediyesi; daha modern bir Mamak için ilçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Fiziki üst ve altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Mamak Belediyesi, ocak ayından bu yana 72 milyon 832 bin 540 kilogram asfalt serimi gerçekleştirdi. Alt yapı çalışmalarına hız veren belediye; Fahrikorutürk, Bostancık, General Zeki Doğan ve Kıbrısköy mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.
Mamak’ın her köşesini çok iyi tanıdıklarının ve her noktanın ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olduklarının altını çizen Başkan Murat Köse, aciliyet sırasına göre en önceliklisinden başlayarak her noktaya hizmet götürdüklerini kaydetti. Köse, “Her hafta bir mahallemizde çalışmamızı sürdürmekteyiz. Hiç bir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Mamak’ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz. Mamaklılara daha iyi hizmet sunmayı ilke haline getirdik. Sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarımız devam edecek ve Mamak’ta kış iyice başlayana kadar bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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