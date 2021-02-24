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Mamak’ta belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri

24.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Mamak Belediyesi, personellerine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" semineri verdi.Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Mamak Belediyesi personeline hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Mamak Belediyesi, personellerine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" semineri verdi.
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Mamak Belediyesi personeline hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Mamak Belediyesi hekimlerince verilen eğitimlerde belediye personeli, iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konularda bilgilendirildi.
İş sağlığı güvenliğinde her çalışanın bilmesi gereken en önemli noktanın sağlık ve güvenlik işaretleri olduğuna değinilirken, kırmızı rengin yasak ve tehlikeli durumu, sarı rengin uyarı, mavi rengin zorunluluk, yeşil rengin ise acil çıkış ve ilk yardım anlamına geldiği belirtildi. İş kazalarının sebeplerini anlatan iş yeri hekimleri, çalışma ortam koşulları, yönetim hataları, insan faktörlerinin göz ardı edilmesi, çalışana yeterli ve uygun eğitim verilmemesi, denetim eksikliği gibi işverenden kaynaklı iş kazalarının yanı sıra, bazı iş kazalarının da çalışanların dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarından kaynaklı olduğunu vurguladı.

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