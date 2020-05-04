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Mamak’ta cadde ve sokaklar yıkandı

ANKARA HABERLERİ  | 04.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, ilçe genelinde hijyen çalışmalarını sürdürüyor.Sabahın erken saatlerinden itibaren, her gün 3 mahallenin cadde ve sokaklarını sabunlu su ile yıkayan 25 kişilik temizlik timi, yıkama sonrasında da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Mamak’ta cadde ve sokaklar yıkandı

Korona virüs önlemleri kapsamında temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, ilçe genelinde hijyen çalışmalarını sürdürüyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren, her gün 3 mahallenin cadde ve sokaklarını sabunlu su ile yıkayan 25 kişilik temizlik timi, yıkama sonrasında da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler aynı zamanda çöp konteynerlerini da yıkadıktan sonra, ilaçlıyor.
Halk sağlığı ve temizliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve hijyeni için, çalışmalarımıza ara vermiyoruz. İlçemiz genelinde sokak, cadde, kaldırımları dezenfekte ediyor ve yıkıyoruz. İlçemizdeki bu çalışmalar, virüs salgını sonlanana kadar devam edecektir. Alınması gereken tüm tedbirleri belediye olarak ilk günden itibaren aldık ve uyguluyoruz. Gece, gündüz yoğun bir mesai sürdürmekteyiz. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Mamak’ta cadde ve sokaklar yıkandı

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