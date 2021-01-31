Mamak’ta caddeler ışıl ışıl

Şehir estetiği uygulamaları ile ilçenin çehresine görsel dokunuşlar yapan Mamak Belediyesi, aynı zamanda sürdürülebilir çevre politikası kapsamında kaynakların doğru kullanımı sağlamak amacıyla enerji tasarrufunda öncülük eden çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ilçenin önemli ulaşım akslarından olan Mamak Caddesi’nde dekoratif aydınlatma çalışması yapıldı.

Dekoratif aydınlatma lambalarının takılması ile Mamak caddelerinin farklı bir görünüme kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ımızda yaptığımız bu çalışma ile dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde edilirken, montajı yapılan aydınlatma armatürlerinin enerji tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin önüne geçtik. Günümüzde enerji kullanımının son derece yüksek olması nedeniyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına enerji kaynaklarında tasarrufa sürdürülebilir çevre politikamız kapsamında büyük önem veriyoruz” dedi. Köse, Mamak genelinde aydınlatma çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Caddenin 700 metrelik kısmına 29 adet aydınlatma direği belirli aralıklarla yerleştirildi. Estetik, dayanıklı, ekonomik ve çevreye uyumlu yeni nesil ay-yıldız figürlü LED’li aydınlatma direkleri Mamaklılardan da büyük beğeni topladı. Cadde boyunca toplamda 168 LED projektör montajı daha gerçekleştirilecek. Yapılan bu çalışma ile dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde edilirken, montajı yapılan aydınlatma armatürlerinin enerji tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin önüne geçilmiş oldu.

