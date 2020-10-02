Mamak’ta denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığının “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde eşzamanlı olarak yaptığı korona virüs denetimleri Mamak’ta aralıksız devam ediyor.

Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Belediyesi, ülke genelinde yeniden artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Küçük Kayaş Mahallesi’nde sokak sokak gezerek kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Esnafa ve vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske uyarısı yapıldı. Başkan Köse, “Bu virüsü hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz. Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz. Korona virüsten tamamen kurtulana kadar denetimlerimiz sürecek” dedi.

Mamak’ta sıkı tedbir

Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse, “Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi” tedbirlerini denetlemek için sahaya indi, korona virüse karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe, el dezenfektanı, maske, eldiven, uyarı yazıları ve temel hijyen kuralları denetlendi. Gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara Mamak Belediyesi ekiplerince maske dağıtıldı. Mamak’ta genel anlamda esnafın kurallara uyduğunu belirten Kaymakam Sırmalı da, “Sokakta ve işletmelerimizde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çoğunlukla düzgün bir şekilde uyulduğunu görmek sevindirici. İşletmeler de bu konuda duyarlı, müşterilerini de sürekli ikaz ediyorlar. Personel maske ve eldiven kullanıyor. Herkes, salgınla ilgili tehlikenin bilincinde” dedi.

