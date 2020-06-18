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Mamak’ta dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor

ANKARA HABERLERİ  | 18.06.2020 09:52 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok işletmenin aylar sonra tekrar kapılarını açmasıyla birlikte Mamak Belediyesi, dezenfekte işlemlerine devam ediyor.Oluşturduğu dezenfekte notlarında ticari araçları dezenfekte eden Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok işletmenin aylar sonra tekrar kapılarını açmasıyla birlikte Mamak Belediyesi, dezenfekte işlemlerine devam ediyor.
Oluşturduğu dezenfekte notlarında ticari araçları dezenfekte eden Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutmaya devam ediyor. Korona virüs salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana halk sağlığını koruyucu önlemler aldıklarını ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Normalleşme sürecinde her zaman olduğundan daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Bu hastalığı ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenebiliriz” dedi.
Dezenfekte işlemlerinin rutin olarak süreç boyunca devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, “Normal hayata geçişin sağlıklı bir şekilde olması kurallara uymaktan geçiyor. Hem şoför esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.

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