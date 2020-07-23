YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak’ta iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi

Mamak’ta iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi

ANKARA HABERLERİ  | 23.07.2020 13:18 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi yaptı.Mamak Belediyesi, korona virüs vakalarının önüne geçmek amacıyla önlem ve denetimlerini artırdı.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi yaptı.
Mamak Belediyesi, korona virüs vakalarının önüne geçmek amacıyla önlem ve denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Mamak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya ve çay bahçesi gibi birçok iş yeri kontrol edildi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğe ilişkin denetim yapan ekipler, söz konusu mekanların ve müşterilerinin kurallara uyup uymadığını inceledi. Ekipler ayrıca iş yerlerinin belge ve ruhsatlarını da kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerlerine ceza kesen zabıta ekipleri, vatandaşları da kurallara uymaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Eroğlu Eczanesi
Cankaya
Nusret Eczanesi
Yenimahalle
Mehmet Özer Eczanesi
Yenimahalle
Karahan Eczanesi
Mamak
Yeni Şeniz Eczanesi
Cankaya
Yeni Mutlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Ümit Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Özlem “Altın Şehir” ile son buluyor

Özlem “Altın Şehir” ile son buluyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.