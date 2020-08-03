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Mamak’ta kapımda spor coşkusu

ANKARA HABERLERİ  | 03.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş mahalle oyunlarını “Kapımda Spor Coşkusu” etkinliği kapsamında gün yüzüne çıkardı.Gülveren Arif Yıldız Koşu Yolu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar halat çekmeden ip atlamaya, yakan toptan istop oyununa kadar birçok etkinliğe katılarak keyifli bir gün geçirdi.

Mamak Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş mahalle oyunlarını “Kapımda Spor Coşkusu” etkinliği kapsamında gün yüzüne çıkardı.
Gülveren Arif Yıldız Koşu Yolu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar halat çekmeden ip atlamaya, yakan toptan istop oyununa kadar birçok etkinliğe katılarak keyifli bir gün geçirdi. Mamak Belediyesi antrenörlerinin oluşturduğu takımlarla gerçekleşen yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken kazanan dostluk oldu. Etkinlik sonrası çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

"Sokak kültürünü yaşatıyoruz"
Gelişen teknolojiyle birlikte yaşam koşulları sürekli değiştiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu sebeple çocuklarımızı sokak oyunlarından uzak büyüyor. Bizlerde belediye olarak bu kültürün devam etmesi adına, çocuklarımızı sokak oyunları keyfini yaşamaları, takım ruhu edinebilmeleri, birlik ve beraberlikle hareket edebilmeleri, sosyal iletişimlerinin kuvvetlenmesi için eğlenceli bir etkinlikle onları bir araya getirdik. Hem sosyal gelişimlerine katkı sağladık hem de pandemi döneminde bir nebze de olsa güzel havanın tadını çıkarmalarına vesile olduk” dedi.

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