YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak’ta Karadeniz rüzgârı esti

Mamak’ta Karadeniz rüzgârı esti

23.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamak Belediyesi salgın süresince programlarına ara verilen müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği halk konserleri gerçekleştirdi.Ankara’nın Mamak Belediyesi salgın süresince programlarına ara verilen müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği halk konserlerinin ikincisini gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi salgın süresince programlarına ara verilen müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği halk konserleri gerçekleştirdi.
Ankara’nın Mamak Belediyesi salgın süresince programlarına ara verilen müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği halk konserlerinin ikincisini gerçekleştirdi. Müzisyen ve ses sanatçılarına maddi ve manevi destek olmak amacıyla düzenlenen konserler kapsamında Karadeniz şarkıları söylendi. TRT Halk Müziği sanatçıları Didem Çetinkaya, Havva Narin ve Özlem Özdemir’in seslendirdiği Karadeniz şarkıları, Mamak Belediyesi Youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle sanatlarını icra edemeyen müzisyenler ve ses sanatçıları, müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu ve manevi hazzını yaşadı.
Online etkinlikler devam edecek
Kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal belediyeciliğin temellerinden biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Salgın dönemi, dijital dönüşümün deneyimlendiği yeni eğlence anlayışına yol açtı. Salgın nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Bu süreçten en çok etkilenenlerden olan kültür ve sanat emekçilerini imkânlarımız ölçüsünde destekliyoruz, internetten yayınladığımız konserlerle de kısıtlamalar nedeniyle evinde kalması gereken halkımıza alternatif bir eğlence imkânı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Alibey Eczanesi
Cankaya
Anemon Eczanesi
Cankaya
Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Aşkın Eczanesi
Cankaya
Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor

Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor

Mamak Belediyesi Kartaltepe Pazarı’nı hizmete açtı

Mamak Belediyesi Kartaltepe Pazarı’nı hizmete açtı

Cami görevlileri yarıyıl tatilinde çocuklara çevrim içi etkinliklerle temel dini bilgileri öğretecek

Cami görevlileri yarıyıl tatilinde çocuklara çevrim içi etkinliklerle temel dini bilgileri öğretecek

32. Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

32. Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Deniz ve hava ambulansları için acil tıp teknisyeni ve paramedik istihdam edilecek

Deniz ve hava ambulansları için acil tıp teknisyeni ve paramedik istihdam edilecek

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi vefat etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.