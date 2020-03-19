YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak’ta karla mücadele ekipleri iş başında

Mamak’ta karla mücadele ekipleri iş başında

ANKARA HABERLERİ  | 19.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Başkent’te başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Aralıklarla devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor.

Başkent’te başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aralıklarla devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor. Olumsuz hava koşullarında belediye ekiplerinin ilçe genelinde sistemli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden hizmet ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

Altıeylül’de korona virüs tedbirleri

Altıeylül’de korona virüs tedbirleri

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Yaşlılar Haftası mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Yaşlılar Haftası mesajı

Ankara Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Emek Şifa Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Yurtseven Fatih Eczanesi
Yenimahalle
Rabia Tuğba Eczanesi
Yenimahalle
Arda Saglık Eczanesi
Mamak
Nar Çiçeği Eczanesi
Mamak
Cadde Tunus Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.