YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak’ta kursiyerlerden gitar konseri

Mamak’ta kursiyerlerden gitar konseri

ANKARA HABERLERİ  | 01.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi, vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinliğin bu seferki adresi ise Ekin Aile Merkezi oldu.
Eğimin pratiğe dönüştüğü aile merkezinde, gitar kursiyerleri konser verdi. Dönem boyunca aldıkları eğitimi icra eden kursiyerler dinleyicilerden tam not aldı.
"Sanata ve sanatçıya her zaman destek olacağız"
Sanata kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ın kültür ve sanatla anılması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Mamak bu yönüyle de her zaman var olmaya devam edecek. Yarınlarımızın sanata ve kültüre olan ilgisini artırmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Ankara Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:07
İkindi
15:49
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Özgür Eczanesi
Cankaya
Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Pelinin Eczanesi
Yenimahalle
Enise Eczanesi
Yenimahalle
Berkay Eczanesi
Mamak
Pilül Eczanesi
Cankaya
Emin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.