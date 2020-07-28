Mamak’ta mesire alanlarında temizlik seferberliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve normalleşme süreci ile yeniden açılan parklar ve piknik alanları sıcak havalarda yoğun talep görüyor.

Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle çevreye bırakılan çöpler belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi Durali Alıç Mahallesi’nde 50 bin metrekarelik alanda tırpanlama ve alan temizliği gerçekleştirdi. Çevre temizliğine farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen çalışma kapsamında 30 kişilik ekip, yabani otlar ve düşen ağaç dallarının yanı sıra, çöp yerine doğaya bırakılan pet şişe, cam şişe, pet bardaklar ile diğer atıkları topladı.

Daha temiz Mamak

Gelecek kuşaklara daha güzel ve yaşanabilir bir Mamak bırakmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve ilçenin marka değerini yükseltmek için emek sarf ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlardan da doğaya karşı daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi. Köse, “ Güzel Mamak’ımızda başlattığımız temizlik hareketiyle vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere tüm alanlarda temizlik ve bakım işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Temizlik bilincinin yerleşmesi için çalışıyoruz. Planlı ve programlı şekilde gerçekleşen çalışmalar ile ilçemizin dört bir noktasına hizmetimizi sunuyoruz. Çevremizi ve doğamızı korumaya, güzelleştirmeye ve yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

