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Mamak’ta minikler 8 Mart’ta annelerine sürpriz yapacak

ANKARA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi okul öncesi sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendi elleriyle yaptıkları ahşap kutuları annelerine hediye edecek.Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi okul öncesi sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir çalışma gerçekleştiriyor.

Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi okul öncesi sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendi elleriyle yaptıkları ahşap kutuları annelerine hediye edecek.
Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi okul öncesi sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Ahşap kutuları kendi istedikleri gibi boyayarak annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyen minikler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Renkli görüntülere sahne olan boyama çalışmaları tamamlandıktan sonra minikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendi elleriyle yaptıkları ahşap kutuları annelerine hediye edecek.
“Her gün değer vermeliyiz”
Kadına sadece bir gün değil, yaşanan her gün değer verilmesini gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu hissiyatı da çocuklarımıza böyle etkinliklerle anımsatıyoruz. Böylelikle hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de ürün ortaya çıkartıyorlar” dedi.

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