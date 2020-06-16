Mamak’ta nikahlar başladı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında nikah salonları da kapatıldı. Normalleşme sürecinde Mamak Belediyesi Nikah Salonları da yeniden hizmet vermeye başladı.

Nikah salonunda 3 ay ertelenen nikahlar dolayısıyla yoğunluk oluşurken, ilk gün 30 nikahın kıyıldığı Mamak’ta, Mamak Belediyesi de nikah salonunda yoğun önlemler aldı. Nikaha gelen çiftlerle beraber sınırlı sayıda yakınları içeri alınırken, girişlerde ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapılıyor. Evlilik cüzdanından kaleme kadar her detayın dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

Maskeli gelin-damat

Nikâh salonlarında sosyal mesafeye uygun oturma düzeninin yanı sıra gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İçişleri Bakanlığından yayımlanan genelge doğrultusunda evlenmek isteyen çiftlerimizin nikâh akitlerini gerçekleştiriyoruz. Nikâhlarda, alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikâhlar da kimse bulunmuyor; takı merasimi yapılmıyor. Nikâh salonumuzda sosyal mesafeye uygun olarak oturma düzeni getirdik. Girişte güvenlik arkadaşlar ateş ölçerler ile dezenfektan ile maske dağıtımı ile misafirlerimizi içeri alıyorlar. Gelin ve damadımız olmak üzere misafirlerimizi tamamından maskeli olmasını istiyoruz. Maskesiz bir şekilde içeri almıyoruz. Fazla kalabalık ortamlara girmesinler, maskesiz gelmesinler, olabildiğince az misafir ile nikâh işlemlerini gerçekleştirelim ki tekrar önceki dönemlere dönmemek için. Mamak Belediyesi olarak bu zor süreçte dünya evine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum"dedi.

