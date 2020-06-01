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Mamak’ta polislere çay jesti

ANKARA HABERLERİ  | 01.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında kontroller devam etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında kontroller devam etti. Emniyet güçleri, şehrin birçok noktasında görev yapan hareket halinde olan yaya ve sürücüleri durdurarak kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. Ekipler denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürürken, Mamak Belediyesi de polisleri unutmadı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kontrol noktalarını tek tek dolaşarak görev başındaki polislere maske dağıttı, ikram aracından çay ikram etti.
Hakları asla ödenmez
Emniyet görevlilerinin, sağlık çalışanlarıyla birlikte vatandaşla en çok temasta bulunan kamu görevlileri olduğunu belirten Başkan Köse, virüs salgınını hep birlikte önleyeceklerini söyledi. Köse, “Devletimizin uygulayacağı normalleşme planını yakından takip ediyoruz. Bizlerde bu planla birlikte hareket ediyor, belediyeler olarak adımlarımızı sistemli bir şekilde atıyoruz. Yeni normale hazırlığımızı yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak bizim herkesten önce hazır olmamız lazım. İnsanların bir arada olacağı bölgelerde, parklar, spor alanları, yürüyüş alanları gibi, belediye hizmet binalarında, toplu yaşamın olduğu alanlarda sosyal mesafenin korunması konusunda bazı uyarıcı işaretler ya da uyarı levhaları yaptırdık.Yetki ve sorumluluğumuz çerçevesinde Mamak Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada belediye başkanı olarak mutluyum. Halkımız kurallara harfiyen uydu. Bu önemli. Sağlıkçılar çok emek sarf etti. Belediye çalışanlarımız gece-gündüz çok emek sarf etti, emniyet mensuplarımız çok emek sarf etti. Hakları asla ödenmez. Biz de sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde hem onlara selam verdik hem de çaylar bizden diyerek çay ikram ettik” dedi.

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