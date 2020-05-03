YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak’ta Ramazan etkinlikleri dijitale taşındı

Mamak’ta Ramazan etkinlikleri dijitale taşındı

ANKARA HABERLERİ  | 03.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinliklerini sosyal medya kanalları aracılığı ile evlere taşıdı.Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanat, edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri evlere konuk oluyor.

Mamak Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinliklerini sosyal medya kanalları aracılığı ile evlere taşıdı.
Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanat, edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri evlere konuk oluyor. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi ev sahipliğinde Serdar Tuncer’in moderatörlük yaptığı, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin ilk konuğu Uğur Işılak oldu. İlk programının ardından her pazartesi ve perşembe günü saat 22.00’da birbirinden değerli isimler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ve Mamak Belediyesinin sosyal medya hesapları ve Mamak Belediyesi Youtube kanalından canlı yayınla evlere konuk olacak.

"Önemli ismi ağırlamaya devam edeceğiz"
Korona virüs pandemisi nedeniyle, Ramazan ayının tüm güzelliklerini evlere taşıdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu yıl aynı sofralarda aynı ekmeği bölüşemiyoruz buluşamıyoruz ama Ankara’mızın ve ülkemizin sanat tarihine tanıklık eden Musiki Muallim Mektebi’ndeki sohbetlere sosyal medya üzerinden de olsa Mamaklılarla bir arada olmak bize de ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.
Ekranların sevilen isimlerini etkinliklerle evlere getirdiklerini belirten Köse, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin Ramazan özel bölümleri ile birçok önemli ismi ağırlamaya devam edeceğini belirterek, “Bu yıl evlerimizde karşıladığımız Ramazan ayı için özel etkinlikler düzenledik. Ramazan ayı ruhuna uygun etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla Ramazan ayına özel etkinliklerimizi düzenleyip canlı yayınlarla tüm hemşehrilerimize ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.
Musiki Muallim Mektebi bu pazartesi Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve perşembe günü yazar Hayati İnanç’ı ağırlayacak.

Manevi atmosferi evlerinde yaşadılar
Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri ile sosyal medyada bir araya gelen Mamaklılar, Ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşarken bir yandan da dini sohbetlere, musiki dinletisine kadar birbirinden özgün içeriklerle Ramazan’ın manevi atmosferini evlerinde yaşama fırsatı buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Ozan Ülkü Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.