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Mamak’ta Ramazan ve korona denetimi

ANKARA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle bir yandan esnaf denetimlerini arttırırken bir yandan da ilçe genelinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor.Denetimlerde ekipler, virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yaparken esnafın da genel temizliği ve çalışmalarını kontrol ediyor.Yapılan denetimler çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının artmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az bir metrede mesafe de olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılıyor.Her an görevimizin başındayızRamazan ayının gelmesi ile denetimleri arttırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız.

Mamak Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle bir yandan esnaf denetimlerini arttırırken bir yandan da ilçe genelinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor.
Denetimlerde ekipler, virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yaparken esnafın da genel temizliği ve çalışmalarını kontrol ediyor.
Yapılan denetimler çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının artmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az bir metrede mesafe de olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılıyor.
Her an görevimizin başındayız
Ramazan ayının gelmesi ile denetimleri arttırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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