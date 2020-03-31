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Mamak’ta “sıcak sisleme” ile dezenfekte

ANKARA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, “sıcak sisleme” makineleri ile dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.Mamak Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi, “sıcak sisleme” makineleri ile dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.
Mamak Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Yerli üretim 3 Covid19Savar’ın ardından pick-up araçlarını da CovidSavar’a dönüştüren Mamak Belediyesi, sıcak sisleme makinelerini de devreye aldı. İnsan sağlığının tüm hizmetlerinin üzerinde olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Covid-19 salgını ile mücadeleye görevli mesai arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışarak ve tempoyu artırarak devam ediyoruz. Bu zor zamanları da milletimizle birlikte aşacağız” dedi.
Türkiye’de bir ilk olan COVİT19SAVAR’ın ardından “sıcak sisleme” makineleri ile de dezenfekte işlemlerini tüm ilçe genelinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, “Bunun yanı sıra pick-up araçlarımıza da Covid-19 savar sistemleri kurduk. Belediye olarak toplum sağlığının korunması için her türlü ayrıntıyı düşünüyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz” dedi.

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