Mamak’ta sokaklar dezenfekte edilmeye devam ediyor

Mamak Belediyesi yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mamak Belediyesi’nce kurulan özel dezenfekte timi her gün bir mahallenin tamamını dezenfekte ediyor. Tedbirler kapsamında sisleme makineleri, covid-19Savarlar, pick-up koronasavarlar ile Büyükkayaş mahallesi baştan sona dezenfekte edildi. Ardından binalarda ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, ilaçlı köpük ve tazyikli suyla cadde ve kaldırımları yıkadı, çöp konteynerlerini de dezenfekte etti. Özel solüsyonlarla yapılan dezenfekte işleminin ardından ekipler ardından tazyikli suyla durulama yaptı.

Ekiplerle dezenfekte çalışmasına katılan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, ekiplerin tam mesai kavramıyla çalıştıklarının altını çizerek, “Buradaki personel ile birlikte toplamda Mamak ilçesinde 677 personel, 78 araçla çalışıyoruz. Ayrıca sokağa çıkma yasağında da 7/24 çalışarak, bu süreci değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın corona virüs salgınından bir an önce kurtulması ve en hafif hasarla bu durumdan çıkılması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Araçları Ankara’nın farklı bölgelerine göndererek oralarda da dezenfekte çalışması sürdürdüklerini belirten Sarıgöl, “Korona virüs sürecinin başlaması ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim kurulumuzun tavsiyeleriyle Mamak Belediye Başkanımızın öncülüğünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Araç iç dış dezenfektesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Binalarımızda dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Covidsavarlarımız ve pıck-up korona savar araçlarımız ile mahallelerimizin tamamında dezenfeksiyonu sürdürüyoruz. İlçemizin de dışına çıkarak Ankara’nın farklı bölgelerine bu araçlarımızı göndererek, oralarda da dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz” diye konuştu.



