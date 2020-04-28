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Mamak’ta süs havuzları temizleniyor

ANKARA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, baharın gelmesi ile süs havuzlarını temizlemek için harekete geçti.Yaz aylarında vatandaşlara görsel ziyafet sunan havuzlar, havuz dip temizleyici robotlarla temizleniyor.

Mamak’ta süs havuzları temizleniyor

Mamak Belediyesi, baharın gelmesi ile süs havuzlarını temizlemek için harekete geçti.
Yaz aylarında vatandaşlara görsel ziyafet sunan havuzlar, havuz dip temizleyici robotlarla temizleniyor. Havuzların ortak kullanıma ait olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çevre duyarlılığının önemine dikkat çekerek, havuzlara atık ve çöp atılmaması yönünde vatandaşları uyardı. Köse, havuzların ve şelalelerin temizlenen halleriyle çok daha kullanışlı ve estetik olduğunu belirterek, Mamak’a ayrı bir hava kattıklarını söyledi. Korona virüs salgını bitince vatandaşların nefes alacakları mekanlara yeniden kavuşacaklarının altını çizen Köse, "Evde Kal" kurallarına uyan herkese teşekkür etti. Köse, “Ümit ediyorum ki korona virüs salgınının etkisi en kısa sürede son bulacak ve çocuklarımız aileleriyle birlikte yeniden parklara, sokaklara koşacak. Sizlerden ricamız, korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya dek evlerinizde kalmanız ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızdır. Güzel günlere olan umudumuzu, sevgimizi ve inancımızı asla kaybetmedik. Bu zor günleri de hep birlikte mücadele ederek aşacak ve güzel günler göreceğiz. Hep bir arada Mamak daha güzel olacak” dedi.
Yosunlaşma ve kokuyu engelleyen dezenfektanlarla temizlenen havuzların hemen hemen her gün bakımları yapılırken, haftada bir gün de periyodik olarak dip temizlik robotuyla temizliği gerçekleştiriliyor. Havuzların yüzeylerinde bulunan atıklar da özel filelerle toplanıyor. Yosunlardan arındırılan havuzlar haftada bir gün ilaçlanırken, yağmur yağması halinde daha sık ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Mamak’ta süs havuzları temizleniyor

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