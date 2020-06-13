Mamak’ta yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yatırımların hız kazanacağının altını çizerek mahallelerdeki yatırım çalışmalarının pandemi süresi boyunca devam ettiğini belirtti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 1 yıllık belediye başkanlığı sürecindeki çalışmalarını Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı son oturumunda anlattı. Bir yıl gibi bir sürede hem hizmetleri hem de sosyal belediyecilik anlayışı ile Mamak’taki hizmet atağıyla ilgili konuşan Köse, korona virüsle mücadele süreci devam ederken belediye olarak rutin çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Mali disiplini sağlayarak hizmet hamlesini başlattıklarını belirten Köse, “Kısa sürede büyük mesafeler kat ettik. Mamak’ın geleceğini inşa ediyoruz" dedi. Mamak sevdasını hizmetlerle taçlandırdıklarını kaydeden Köse, “Milletimizin teveccühü ile aldığımız mazbatımızı ve bize verilen emaneti bismillah kabul ederek göreve başladık. Bu süre içerisinde klasik belediyeciliğin getirdiği yol, alt yapı çalışmalarımızı aksatmadan aralıksız sürdürdük. Bir bütünlük içerisinde ilçemizin gelişmesine katkı sağlamak üzere bizler hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Bu süreç içinde yaptığımız tasarruflarla belediyemize artı değer sağladık” dedi.

“Kapımız hep açık”

Binlerce Mamaklıyı makamında ağırladığını ve kapılarının herkese açık olduğunu belirten Başkan Köse, “1 Nisan tarihinden itibaren Mamakı hemşehrilerimizi belediyemizde ağırladık. Derdini anlatan, sıkıntısını paylaşan, eleştirisini dile getirmek için gelen herkesi dinledik. Randevu sistemi diye bir şey yok, ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize her zaman ulaşıyor. Kapımızı çalan herkese kapımız açık oldu” dedi.

“Bizler, hizmet yoluna kimsesizlerin kimsesi olma şiarıyla revan olduk “diyen Başkan Köse, “Hizmet yoluna revan olurken kimsesizlerin kimsesi ve garibin gurebanın yanında olmayı düstur edindik. Aynı zamanda sosyal belediyecilik ilkesine uygun politikalarımızla 64 mahallemizde ‘ eşit hizmet’ anlayışını ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Hizmet atağı devam ediyor

Yatırımların hız kazanacağının altını çizen Başkan Köse, mahallelerdeki yatırım çalışmalarının pandemi süresi boyunca devam ettiğini belirtti. Köse, Saimekadın, Zirvekent, Şafaktepe ve Abidinpaşa mahallelerinde7/24 hizmet verecek uyanık kütüphanelerin hizmete geçeceğinin altını çizdi. Gökçeyurt’ta hizmete açılan köy konağının yanı sıra Kutludüğün mahallesinde Bilim ve Sanat Merkezi’ni inşa ederek hizmete açtıklarını kaydeden Köse, hizmet atağının hızla devam edeceğini belirterek, Ekin, Altıağaç-Karaağaç ve Misket mahallelerine kazandırılacak yüzme havuzu, Kusunlar, Bayındır, Kızılcaköy ve Ortaköy mahallelerine yapılacak mahalle konakları, Peyami Sefa, Saimekadın ve Muttlu mahallelerinde hayata geçecek millet kıraathanesi, Kutludüğü’nde hayata geçecek Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Mamak’a ikinci Millet Bahçesi, Hüseyin Gazi Seyir Terası Projesi, Ekoköy, Trafik Parkı, Kartaltepe mahallesinde çalışmalarına başlanan Kartaltepe Parkı, Kartaltepe Pazaryeri ve Macera Parkı, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, Mutlu-Ege Spor Merkezi gibi çalışmaların da müjdesini verdi. Kıbrıs Kanyonu projesinin de çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Köse, gençler için de bilim-sanat ve kariyer merkezlerini kazandıracaklarını söyledi. Köse, pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini belirterek, süreç boyunca yatırım çalışmalarına devam ettiğini ve birçok tesisin açılışını gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.



