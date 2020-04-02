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Mamak’ta yaya dezenfekte tüneli kuruldu

ANKARA HABERLERİ  | 02.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi vatandaşların kendilerini dezenfekte edebileceği yaya tüneli kurdu.Geçtiğimiz günlerde Samsun Yolu’ndan Ankara’ya giriş yönüne araç dezenfeksiyon tüneli oluşturan Mamak Belediyesi, Mamak Belediyesi önünde de yaya dezenfekte tüneli oluşturdu.

Mamak Belediyesi vatandaşların kendilerini dezenfekte edebileceği yaya tüneli kurdu.
Geçtiğimiz günlerde Samsun Yolu’ndan Ankara’ya giriş yönüne araç dezenfeksiyon tüneli oluşturan Mamak Belediyesi, Mamak Belediyesi önünde de yaya dezenfekte tüneli oluşturdu. 3 noktadan 360 derecelik açıyla ve otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel, solüsyon buharı salgılayarak yayaları dezenfekte ediyor. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Tünelin girişini sosyal mesafe kurallarına göre işaretleyen Mamak Belediyesi, yaya dezenfekte tüneline girmek isteyenlere maske dağıtıyor. Konuşlandırılan yaya ve araç dezenfeksiyon tünellerinden bütün vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
Araçlar dezenfeksiyon tüneline girmeden önce Mamak Belediyesi Mobil Sağlık Ekipleri tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, sadece saniyeler içinde bir aracı dezenfekte edebiliyor.

’Sosyal mesafeyi korumalıyız’
Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte Virüsle Mücadele Eylem Planı hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu plan çerçevesinde tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bunlardan biri de araç ve yaya dezenfekte tünellerimiz. Hemşehrilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi hem de birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz” dedi.
Belediyenin aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden Köse, “Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Siz evlerinizden çıkmayın. Biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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