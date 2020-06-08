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Mamak’ta yol atağı

ANKARA HABERLERİ  | 08.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Mahallelerde yol açma çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, hem kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözüyor hem de hızla yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Mahallelerde yol açma çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, hem kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözüyor hem de hızla yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollar ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Mamak’ın gelişimine de katkı sağlıyor. Bir yıllık süreçte 22 bin 700 metre imarlı yol açımı gerçekleştiren belediye, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön vererek yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yeni yollar açılıyor
Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında bir taraftan yeni yollar açarken diğer yandan da hafriyat çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Şahap Gürler mahallesinde yeni yolların yapımına devam ediyor. Mamaklı vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz Ankara’nın en büyük ilçelerinden birisi olmasının yanı sıra en hızlı büyüyen ilçeler arasında da ilk sırada. Sürekli büyüyen mahallelerimizde yeni yollar açarak, o bölgedeki yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz. Bölge, mahalle, sokak ayrımı yapmadan Mamak’ta her yere hizmet götürüyoruz. İlçemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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