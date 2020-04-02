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Mamak’tan 65 yaş üstüne gıda ve hijyen paketi

ANKARA HABERLERİ  | 02.04.2020 10:09 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, Covid-19 nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşa gıda ve hijyen paketi dağıttı.Gönül Çarşısı’nda kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda ve hijyen setinde meşhur Kutludüğün ekmeği, un, genel temizlik malzemeleri ve maske bulunuyor.

Mamak Belediyesi, Covid-19 nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşa gıda ve hijyen paketi dağıttı.
Gönül Çarşısı’nda kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda ve hijyen setinde meşhur Kutludüğün ekmeği, un, genel temizlik malzemeleri ve maske bulunuyor. Bizi biz yapanın bir ve beraber olmak ve zorluklar karşısında kenetlenmek olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Büyüklerimiz için gece gündüz görev başındayız. İlaçlarını alıyor, maaşlarını çekiyor alışverişlerini yapıyor, onlar için gıda ve hijyen paketleri hazırlıyoruz. Bütün yaşlılarımız başımızın tacı. Gönlümüz de her türlü desteğimiz de onlarla” dedi.
Yaşlıların adabını, ahlakını, tecrübesini rehber edinen nesiller olduklarını ifade eden Başkan Köse, “Tek istediğimiz onların sağlıklı ve huzurlu olmaları ve evde kalmaları. Kültürümüzle, geleneğimizle, geçmişimizle aramızda köprü olan yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz. Rabbim sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah” dedi.
Mamak genelinde salgına karşı birçok uygulamanın yapıldığını ifade eden vatandaşlar, hijyen ve gıda seti uygulamasının da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

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