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Mamak’tan araçlar için “dezenfekte tüneli”

ANKARA HABERLERİ  | 31.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan “dezenfekte tüneli”nde vatandaşlar araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebiliyor.Mamak Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında “araç dezenfeksiyon tüneli” oluşturdu.

Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan “dezenfekte tüneli”nde vatandaşlar araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebiliyor.
Mamak Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında “araç dezenfeksiyon tüneli” oluşturdu. Samsun Yolu’ndan Ankara’ya giriş yönüne konuşlandırılan dezenfeksiyon tünelinde bütün vatandaşlar araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebiliyor. 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren araçları algılayan tünel, solüsyon buharı salgılayarak aracın her yanını dezenfekte ediyor. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Araçlar dezenfeksiyon tüneline girmeden önce ise Mamak Belediyesi Mobil Ekipleri vatandaşların ateş ölçümünü yapıyor. Aracın dışından önce iç dezenfekte ediliyor. Güvenlik güçleri de seyahat edenler ile ilgili gerekli kontrolleri yapıyor.
Araç dezenfeksiyon tünelinin ikincisini Mamak Belediyesi Hizmet Binası önüne konuşlandıracaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemizin tüm çalışanları ile halkımızın korona virüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyen ortamı sağlamak. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" dedi.

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