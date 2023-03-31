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Mamak’tan kış manzaraları

31.03.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar mevsimi gelmesine rağmen Ankara’da kar yağışı etkili oldu.

Mamak’tan kış manzaraları

Mamak’ta yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Üreğil Millet Bahçesi’nde objektiflere yansıyan kareler kendine hayran bıraktı. Yaz kış demeden Mamaklıların uğrak noktalarından biri haline gelen Üreğil Millet Bahçesi, kar manzaralarıyla da görülmeye değer oldu.

"GÜZEL MAMAK’IMIZ HER HALİYLE GÜZEL"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Güzel Mamak’ımız her haliyle güzel" yazdı. Başkan Murat Köse, Allah’tan karın rahmet bereket getirmesini de diledi.

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