Mamak’tan “Mini Mini Birlere Okul Hediyesi”

Mamak Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim ile başlamasının ardından yüz yüze eğitim alacak ilkokula başlayan öğrencilere destek olmak amacıyla “Mini Mini Birlere Okul Hediyesi” projesi başlattı.

Mamak Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim ile başlamasının ardından yüz yüze eğitim alacak ilkokula başlayan öğrencilere destek olmak amacıyla “Mini Mini Birlere Okul Hediyesi” projesini başlattı. "https://ehizmet.mamak.bel.tr/basvuru/ogrencidestek” adresine ihtiyaçları dahilinde başvuru yapan ailelere değerlendirmeler sonrasında çanta ve kırtasiyeden oluşan eğitim desteği veriliyor. Bu çerçevede başvuru yapan 1. sınıfa başlayacak Miray Küçükaydoğan ve Osman Erdem’e eğitim desteklerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ulaştırdı. Köse, içerisinde kalem kutusu, kuru ve sulu boya, defter, cetvel seti, kalem, defter kabı ve her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu okul çantasını evlerine bizzat giderek öğrencilere hediye etti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Köse, pandemi dolayısıyla alınan tedbirler okullarda uygulanarak yeni eğitim-öğretim yılının başladığını belirterek, “Bizde Mamak Belediyesi olarak okullarımızın tamamını dezenfekte ettik. Bugün de ilkokula başlayan çocuklarımızdan bir bölümüne Mamak Belediyesi olarak kırtasiye desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başvuru yapan ailelerden Osman Erdem’in evini ziyaret ettiklerini dile getiren Köse, “Osman’a içindeki malzemelerle birlikte bir okul çantası hediye etmiş olduk. Bunu küçük bir çam sakızı çoban armağanı olarak düşündük. Çocuklarımızın okuyup meslek sahibi olması ve ülkemizin geleceğini onlara emanet edeceğimizi biliyoruz. Başarılar diliyoruz tüm öğrencilerimize. Yeni öğretim döneminin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

